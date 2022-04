Città di Castello, il tabacco scende in piazza: presidio in difesa del comparto

Un tavolo istituzionale permanente per il tabacco, per il suo rilancio e per cercare di salvare i posti di lavoro legati alla filiera. E' una delle richieste lanciate nel presidio che si è svolto venerdì 8 aprile in piazza Gabriotti, proprio sotto il palazzo comunale: sono stati oltre 200 le persone che hanno preso parte alla manifestazione.

''Chiediamo prima di tutto la salvaguardia dei livelli occupazionali – spiegano Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, le sigle di settore che hanno promosso la mobilitazione – che vanno garantiti attraverso accordi pluriennali di prospettiva”. Ma i sindacati parlano anche di “valorizzazione di tutta la filiera del tabacco, dalla produzione alla trasformazione e di tutto l’indotto” e chiedono dunque “investimenti in ricerca e sviluppo per migliorare la qualità e la sostenibilità delle nostre produzioni”.

Luca Turcheria,Cgil, ha parlato di ''essere in piazza per avere delle risposte sul comparto del tabacco che ancora oggi non ci sono. Sappiamo i problemi della trasformazione, legati a delle decisioni che ha preso una multinazionale in questi mesi: ma oggi quello che è in discussione è tutta la filiera del tabacco e questo l'Altotevere non può permetterselo''.

L'esponente della Cgil ha affermato come le lavoratrici e i lavoratori hanno ribadito che ''questo è un comparto che ha tutte le caratteristiche per continuare la sua decennale storia di produzione, ma vogliamo la risposte dal mondo della politica che ha fatto tante promesse e al mondo delle istituzioni''.

Mirco Ghiandoni della Uila Uil, ha voluto evidenziare che '' la manifestazione è una scommessa del territorio dell'Altotevere'' mentre ha affermato con forza che ''i problemi attuali vanno risolti subito ma si deve pensare anche alle prospettive future''. Francesco Bonini della

Cisl ha sottolineato come questa coltura sia una tradizione in Altotevere ''tanto che è stata inaugurata una piazza dedicata alle tabacchine'' e che sono necessaria tutte le strategie possibili per il rilancio del comparto.

Infine il sindaco Luca Secondi, dopo aver ricordato di ''essere in piazza per voler dare il mio supporto a questa manifestazione'' ha detto che ''come sindaci del comprensorio ci siamo mossi fin dall'anno scorso per avere chiarezza: ora aspettiamo una voce chiara da Cettinaio''.

I rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil hanno chiesto a gran voce '' un incontro immediato con il cda del Tti (Trasformatori tabacco Italia) e le cooperative socie, per conoscere le strategie aziendali future. Intanto oggi tutta la filiera del tabacco, lavoratori diretti, produttori, indotto, è chiamata a scendere in piazza. Abbiamo esteso l'invito anche ai rappresentanti istituzionali del territorio a tutti i livelli”.