Città di Castello, bollette troppo alte: chiude l'unico supermercato di Lerchi

Da mercoledì 5 novembre chiude l'unico supermercato della zona e per i residenti sarà un problema non da poco fare la spesa. Accade a Lerchi frazione di Città di castello,

La causa della chiusura, è il caro bollette. Circa 9mila euro al mese solo per l'elettricità, a cui vanno aggiunte tutte le altre utenze e le altre spese di gestione.

Da qui la decisione, sofferta ma inevitabile spiegano, dato che i conti erano in passivo da tempo, di abbassare la serranda.

Ad annunciarlo è stato lo stesso giovane imprenditore, Matteo Sensi, che – bollette alla mano – parla di un ''incremento di oltre il 300 per cento''.

''E' un problema ormai noto in tutto Italia - ha aggiunto - con la fortuna che ancora la stagione ci assiste e non abbiamo dovuto accendere i riscaldamenti altrimenti le cifre erano ben più alte''.

Le cifre parlano da sole: l'anno scorso di questi periodi ''nonostante fosse già aumentata un po'' aggiunge ancora Sensi, ''pagavo fra i 2500 ed i 2700 euro: oggi, invece devo sborsare 9 mila 563 euro e 80 centesimi''. Una bolletta che in meno di dodici mesi è cresciuta tre volte tanto, azzerando completamente i sogni di tanti giovani che, come lo stesso Matteo, ogni giorni lavorano.

Sono salvi i 4 addetti, che sono riusciti a trovare lavoro in altre realtà

''In questa attività commerciale – ha spiegato ancora – lavorano ben 4 persone, che fortunatamente grazie alla collaborazione di una impresa della grande distribuzione organizzata e di altri imprenditori sono state già ricollocate in altre realtà della zona, fortunatamente, così lascio l'attività anche con un pensiero in meno''.

Grossi problemi per chi deve trovare un altro negozio in cui rifornirsi del necessario: Lerchi ha circa un migliaio di residenti, ma con gli abitati limitrofi il numero di chi ci vive sicuramente aumenta.