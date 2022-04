Città di Castello, summit sindacati e giunta comunale: bilancio nel mirino

Alzare la quota di reddito di esenzione, mantenere invariato il sistema delle tariffe e prevedere ulteriore agevolazioni fiscali per i più deboli e svantaggiati. Sono stati alcuni dei temi al centro del confronto fra l'amministrazione comunale e i vertici dei sindacati (Cgil con Fabrizio Fratini, Cisl con Antonello Paccavia e Uil con Sandro Belletti) insieme alle strutture dei pensionati ( Spi-Cgil con Patrizia Venturini; Fnp-Cisl con Corrado Campanell e Uilp-Uil rappresentato da Bruno Allegria), in occasione del ''confronto richiesto dal sindacato sulle politiche fiscali e tariffarie del comune, hanno illustrato le priorità sui tempi in questione anche in considerazione dei devastanti effetti della pandemia non solo termini sanitari ma anche sociali ed economici''.

Per i sindacati i punti sono legati all'aumento ''In particolare della quota di reddito di esenzione facendo anche seguito a quanto contenuto in precedenti accordi sottoscritti e successive integrazioni (con la precedente amministrazione) e a impegni unanimi della precedente assise consiliare'', non può mandare la ''rimodulazione dell’addizionale comunale in una logica di progressività verso i redditi medio alti, mantenere invariato il sistema delle tariffe servizi erogati a domanda individuale e prevedere ulteriore agevolazioni fiscali per i più deboli e svantaggiati, prevedendo l’utilizzo dei residui attivi di bilancio disponibili''.

L’amministrazione ha annunciato ''le linee guida gli obiettivi in materia, preannunciando di mettere in campo una forte attività per combattere l’evasione fiscale sotto ogni forma''.

Cgil, Cisl e Uil hanno evidenziato come ''A breve le parti formalizzeranno proposte articolate e dettagliate in preparazione di un prossimo incontro che avrà per oggetto l’intera impalcatura di bilancio''.