Neve in E45: interventi a raffica della polizia stradale

Controlli e soccorsi, disagi e scorte. Una notte complessa quella degli agenti della polizia stradale di Città di Castello, durante la notte scorse quando la nevicata , che ha colpito i confini a nord della provincia di Perugia, ha fatto registrare alcuni disagi.

Tra controlli e soccorsi ai cittadini in difficoltà, i poliziotti sono scesi in campo per garantire a tutti la necessaria sicurezza. Infatti, a causa dell’abbassamento delle temperature e all’intensificarsi delle nevicate nel confine a nord della provincia, sono stati diversi i disagi segnalati e i conseguenti interventi di soccorso pubblico.

Gli agenti hanno operato con i poliziotti della sottosezione di Bagno di Romagna, effettuando delle operazioni di prefiltraggio dei veicoli diretti a Cesena e organizzando dei gruppi successivamente scortati dalle pattuglie verso l’Emilia-Romagna, interessata da intense nevicate che sono continuate tutta la mattinata. Non si sono riscontrate particolari criticità lungo il tratto della E-45 in località Verghereto, che è rimasto comunque transitabile grazie all’azione delle squadre dell’Anas che hanno messo in moto gli spazzaneve liberando le carreggiate per permettere il passaggio dei veicoli. La circolazione ha subito, invece, rallentamenti e alcune interruzioni sul versante emiliano.

La Polizia di Stato ricorda a tutti gli automobilisti di osservare alcuni importanti accorgimenti: la neve e il ghiaccio nascondono insidie soprattutto sulle strade. Si raccomanda la massima prudenza alla guida e il rispetto dell'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali.

Si ricorda, inoltre, che prima di mettersi in viaggio, per non incorrere nei disagi provocati dalle intemperie, è importante informarsi sulle condizioni di viabilità. A tal fine, molto utile è il sito della Polizia di Stato dove è possibile consultare il piano neve, con le informazioni utili sulla circolazione stradale in situazioni di criticità.