Città di Castello, stazione dell'Alta velocità ad Arezzo, raccolta di firme anche in Altotevere

La realizzazione della stazione ferroviaria sull’alta velocità fra Roma e Firenze è stato al centro del summit fra i vertici del Comitato Sava (Stazione Alta Velocità Arezzo) e il sindaco tifernate Luca Secondi e l’Assessore Rodolfo Braccalenti.

L'ingegner Matteo Galli, promotore della petizione popolare, ha illustrato i contenuti dell’approfondimento tecnico che sta incontrando l’interesse di molti fra cittadini, pendolari, professionisti, associazioni, fondazioni ed enti pubblici territoriali.

'In particolare,ì – si legge in una nota del comitato - Galli, ha ricordato agli amministratori tifernati la necessità e l’urgenza di promuovere in ogni consesso il sistema di trasporto ferroviario veloce: il futuro, già presente, della mobilità transeuropea''.

''Prosegue senza sosta l’attività del Comitato Sava – hanno concluso - con interventi diretti dell’ing. Galli che da Bruxelles ha raggiunto il territorio aretino per incontrare in questa settimana amministratori pubblici, imprese e categorie economiche''.