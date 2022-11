Città di Castello, ''Donne Pace Libertà'': mercoledì l’iniziativa dello Spi Cgil Alto Tevere

Mercoledì 9 novembre 2022 alle 17 presso la sala consiliare del Comune di Città di Castello si terrà un seminario per approfondire quello che sta accadendo alle donne e al popolo iraniano e per capire come possiamo stare a fianco di tutte le donne oppresse e private della libertà. L'iniziativa è organizzata dal sindacato pensionati Spi Cgil Alto Tevere, con il suo coordinamento donne, e vi hanno aderito i livelli provinciali di Perugia e regionali di categoria e della Cgil.





Il seminario, patrocinato dal Comune di Città di Castello, vedrà la partecipazione di Lara Ghiglione, responsabile delle politiche di genere della Cgil nazionale ed autrice del libro ”Se il fascismo va di moda”, Kurosh Danesh e Mabel Grossi del dipartimento internazionale della Cgil. Interverrà anche Letizia Guerri, assessore alle politiche di genere del Comune di Città di Castello.



A latere del seminario su “Donne, pace e libertà”, sarà proposta, presso l'atrio del Comune, come ad anticiparne in modo significativo gli argomenti, la mostra “IRAN” dell’artista Alessandro Bacchetta. Si tratta di 10 ritratti ad acquarello delle ragazze uccise in Iran durante le recenti proteste, per non aver portato l'hijab, per aver manifestato, o non aver cantato l’inno.