Al termine delle attività di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione.

Gli agenti, a quel punto, considerata l’inattendibilità di quanto dichiarato e preso atto che lo scorso 20 giugno era stato arrestato in flagranza per il reato di evasione, hanno riaccompagnato il 46enne presso la propria abitazione, ripristinando l’esecuzione della misura cautelare.

Città di Castello, agli arresti domiciliari come se fosse in vacanza: ma stavolta viene beccato, denunciato per evasione