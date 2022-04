Città di Castello, solidarietà fa rima con bontà

Ogni anno il Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” nel periodo di Pasqua dà il via alla campagna delle Uova solidali. Quest’anno abbiamo deciso che le Uova saranno anche eco-sostenibili! Abbiamo scelto, infatti di bandire completamente la plastica.

Il packaging sarà in carta riciclabile, con colori naturali, una base in cartone per un totale rispetto della natura. Le uova si possono acquistare online, nelle principali piazze, supermercati Coop, Gala e Conad, davanti alle chiese principali della città e in quelle della zona sud, compresa la Basilica di Canoscio, nella giornata di domenica 10 aprile.

Il Comitato per la vita “Daniele Chianelli” è un’associazione che nasce a Perugia, il 26 ottobre 1990, per opera di un gruppo di genitori che, avendo vissuto la dolorosa e sconvolgente esperienza della malattia dei propri figli, ha sentito l’esigenza d’intervenire in maniera più diretta nel realizzare attività di supporto alla struttura pubblica e di dover essere al fianco di chi soffre e lotta per la vita. Il 31 marzo 2016 ha ricevuto la visita di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, che ha definito l’associazione “un esempio da esportare”.

Chiunque acquista le nostre uova fa un gesto solidale per il presente, contribuendo al sostegno della ricerca nel campo dei tumori del sangue, al finanziamento di borse di studio per giovani e talentuosi ricercatori, per farli rimanere in Umbria e non costringerli ad andare a lavorare all’estero. Per assicurare a tanti bambini malati e alle loro famiglie una casa accogliente, il Residence “Daniele Chianelli”, a pochi metri dall’ospedale di Perugia, con i reparti di Oncoematologia pediatrica ed Ematologia con Trapianto di midollo osseo. In piena pandemia Il Comitato ha iniziato l’ampliamento del Residence con altri 20 alloggi per pazienti e familiari. Vorremmo che fosse un gesto solidale che guarda al futuro sempre più verde e senza malattie.