Città di Castello, Cgil Cisl Uil incontrano il vescovo Paolucci Bedini

Su richiesta delle organizzazioni sindacali territoriali Cgil Cisl Uil si è svolto martedì 7 febbraio l’incontro con sua eccellenza il Vescovo Paolucci Bedini.

I sindacati confederali, rappresentanti da Fabrizio Fratini (Cgil), Antonello Paccavia (Cisl) e Sandro Belletti (Uil), insieme alle strutture dei pensionati Spi-Cgil (Maurizio Maurizi), Fnp-Cisl (Alessandro Mencaccini) e Uilp-Uil (Bruno Allegria), hanno illustrato la particolare situazione che vivono le persone più anziane, spesso le più fragili e con una media pensionistica ben al di sotto di quella nazionale, che hanno, a causa dei continui tagli allo stato sociale, sempre maggiori difficoltà a curarsi.

Successivamente l’attenzione si è spostata sulla situazione complessiva dal punto di vista sociale ed economico, caratterizzata dagli effetti della “tempesta perfetta” causata dalla pandemia e dalla guerra, che ha determinato l’aumento dell’incertezza verso il futuro, nuove e crescenti povertà, diseguaglianze, anche in un territorio da sempre caratterizzato da un forte sapere e professionalità del mondo del lavoro, un dinamismo imprenditoriale, una consolidata contrattazione sociale con gli enti locali.

Disparità di genere e precariato sono la punta dell’iceberg di questa fase storica, hanno rimarcato i sindacati che hanno poi registrato una forte condivisione rispetto all’impegno fondamentale per una lotta serrata alla povertà, che punti a rimuoverne le cause principali (speculazione finanziaria, evasione fiscale, negazione di diritti). Perché, come ha affermato recentemente Papa Francesco, non ci sono lavoratori liberi senza sindacato, e non c’è sindacato senza lavoratori.