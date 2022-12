Città di Castello, Cgil, Cisl e Uil Alto Tevere: ''Nel 2023 va potenziata la contrattazione sociale''

"Il 2023 deve essere l’anno in cui potenziare ed estendere la contrattazione sociale in Alto Tevere, ovvero quella pratica di contrattazione sindacale confederale con le amministrazioni pubbliche del territorio volta a difendere e conquistare diritti di cittadinanza per le persone che vivono sul territorio”. É questo l’obiettivo che Cgil, Cisl e Uil territoriali dell’Alto Tevere, insieme ai rispettivi sindacati dei pensionati, Spi-Cgil Fnp-Cisl Uilp-Uil Alto Tevere si sono poste in un’assemblea tra le tre organizzazioni sindacali, finalizzata proprio a fare il punto sul tema della contrattazione sociale, facendo anche un bilancio delle diverse intese raggiunte nel 2022 sui temi contenuti nella piattaforma sindacale (tasse, tariffe, investimenti, etc), con alcuni innovativi e significativi accordi ripresi anche da osservatori nazionali del settore.

"Citiamo tra gli altri l’accordo tra il Comune di Città di Castello, Confindustria Alto Tevere e le organizzazioni sindacali sul potenziamento e ammodernamento delle strutture per le vaccinazioni - ricordano i responsabili territoriali dei tre sindacati, Fabrizio Fratini (Cgil), Antonello Paccavia (Cisl) e Sandro Belletti (Uil) - quello con il Comune di Montone, afferente il potenziamento delle politiche pubbliche per l’infanzia, oltre a quello con il Comune di San Giustino, relativo alla lotta all’evasione fiscale per recuperare risorse da destinare al potenziamento dei servizi erogati”.

In materia di sanità i sindacati ricordano l’importante battaglia per il potenziamento della sanità territoriale pubblica, a partire dalla costituzione della casa di comunità (ex casa della salute) presso il vecchio ospedale cittadino, per la quale Cgil, Cisl e Uil hanno lanciato una petizione popolare, ai sensi dello statuto regionale, che ha coinvolto cittadine e cittadine (3.112 firme). “Purtroppo - rimarcano Fratini, Paccavia e Belletti, insieme ai segretari dei sindacati pensionati, Patrizia Venturini (Spi Cgil), Alessandro Mencaccini (Fnp Cisl) e Bruno Allegria (Uilp Uil) - dobbiamo stigmatizzare l’indifferenza generale istituzionale e politica rispetto a questa iniziativa democratica, visto che dopo la consegna della petizione al presidente del Consiglio Regionale Marco Squarta il 29 settembre 2021 non c’è stato il successivo passaggio nella commissione consiliare preposta”.



Eppure, rimarcano i tre sindacati dell’Alto Tevere, i problemi della sanità territoriale restano tutti irrisolti: la drammaticità delle liste d’attesa; la carenza di personale a tutti i livelli; l’inadeguatezza del progetto di realizzare la casa di comunità presso il distretto sanitario di via Vasari per il bacino di utenza coinvolto e per gli spazi destinati; la spinta costante verso la sanità privata.In conclusione, Cgil, Cisl e Uil, insieme a Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, considerano fondamentale estendere e rinforzare la contrattazione sociale nel 2023, a partire da quella con le amministrazioni comunali dell’Alto Tevere sui bilanci di previsione per il 2023, vista la particolare e drammatica fase che stiamo attraversando (pandemia e conflitto bellico), che sta determinando nuove e crescenti diseguaglianze, aumento della povertà e dei fenomeni di emarginazione e esclusione sociale.