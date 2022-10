Città di Castello, sicurezza urbana: summit fra Comune e forze dell'ordine

Sicurezza urbana: tavolo in comune con il sindaco Luca Secondi, l’assessore alla Polizia Municipale, Rodolfo Braccalenti ed i rappresentanti delle forze dell’ordine, guardia di finanza e polizia. “Si è trattato di un confronto positivo per affrontare alcuni aspetti relativi alla implementazione della video-sorveglianza sul territorio ed il lavoro relativo all’adeguamento del regolamento di sicurezza urbana con le nuove possibilità ed opportunità previste dalle normative per poter alimentare nuovi strumenti a disposizione delle forze dell’ordine e di polizia.”

“L’amministrazione comunale si è messa a disposizione delle forze dell’ordine per ascoltare i suggerimenti utili per poter agevolare la loro preziosa attività sul territorio sempre per il bene dei cittadini e della nostra collettività”. E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luca Secondi, al termine dell’incontro a palazzo comunale assieme all’assessore alla Sicurezza e Polizia Municipale, Rodolfo Braccalenti con i rappresentanti delle forze dell’ordine, guardia di finanza e di polizia: presenti i dirigenti comunali Lucio Baldacci e Andrea Moretti.