Città di Castello, sicurezza: approvata a maggioranza la mozione dei consiglieri Rossi, Leveque (FDI) e Campagni (FI)  

Con i voti favorevoli di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Castello Cambia, Civici X Città di Castello, Castello Civica, Lega, Lista Civica Marinelli Sindaco, Unione Civica Tiferno e le astensioni di Pd, Psi, Lista Civica Luca Secondi Sindaco, il consiglio comunale ha approvato la mozione per la promozione di azioni integrate di prevenzione, controllo e sicurezza dei consiglieri Elda Rossi, Riccardo Leveque (FDI) e Tommaso Campagni (Fi).

Con la deliberazione, l’assemblea ha impegnato il sindaco Luca Secondi e la giunta a “istituire un tavolo di lavoro periodico che impegni la rappresentanza degli amministratori comunali, congiuntamente alle altre istituzioni esistenti nel territorio (scuola: dirigenti scolastici o loro delegati e rappresentanti di studenti, docenti e genitori in Consiglio d’Istituto, servizi sociali, associazioni sportive e non, comunità varie, corpi di polizia) per stendere un programma articolato e completo che preveda interventi ed attività in grado di fare formazione e prevenzione, di impegnare i nostri giovani, partendo dai loro interessi e valorizzando le loro potenzialità, in una prospettiva di crescita individuale e sociale e di ricchezza per il territorio”. Il consiglio comunale ha inoltre dato mandato all’esecutivo di “continuare a lavorare a sostegno delle forze dell’ordine e delle scuole per promuovere la cultura della legalità”.

Dopo l’introdurre la mozione affrontata dalla consigliera Elda Rossi (FDI), che ha ricordato i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto minorenni, parlando di “un allarme sicurezza a Città di Castello nella zona della stazione, nel parcheggio coperto della Coop, in pazza Garibaldi e nel centro storico, dove l’azione delle baby gang sta assumendo dimensioni sociali preoccupanti”, hanno partecipato al dibattito: il capogruppo di FI Tommaso Campagni che ha richiamato l’attenzione sulla “difficoltà a inserire i giovani nella società”., quindiil sindaco Luca Secondi, che ha chiesto di riformulare il dispositivo del documento, rimuovendo anche l’associazione tra giovani e criminalità nelle premesse e rinnovando l’invito a continuare la collaborazione con le forze dell’ordine e la scuola. “Dal mio punto di vista dobbiamo stare attenti a non dare una lettura e una risposta esclusivamente securitaria, perché questo secondo me non gioca a favore della comunità”, ha affermato la capogruppo di Castello Cambia Emanuela Arcaleni, mentre il capogruppo della Lega Valerio Mancini ha sollecitato “una maggiore consapevolezza delle effettive dinamiche, della genesi di ciò che accade, ma anche della tipologia di cittadini che sono coinvolti, molto spesso non tifernati né italiani, sottolineando l’opportunità di un tavolo che coinvolga non solo forze dell’ordine, ma anche genitori, scuole, istituzioni” e il capogruppo del Pd Gionata Gatticchi, che ha rimarcato come il sindaco abbia testimoniato invece “l’attività puntuale di importante che questa amministrazione fa sul tema della sicurezza, che non è una sicurezza repressiva, ma inclusiva”. La capogruppo dei Civici X Città di Castello Luciana Bassini ha preso la parola per segnalare che “quello che sta avvenendo nei nostri territori, nelle nostre strade, nei nostri quartieri, abbia bisogno di un’attenzione maggiore rispetto a quella che c'è attualmente”. In sede di replica, il consigliere Campagni ha accolto parzialmente le proposte di modifica emerse dal dibattito, riformulando la mozione.