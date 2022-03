Città di Castello, sfreccia con l'auto per le strade della citta: multata una trentasettenne

Aveva scambiato le strade della città per una pista da corsa: gli agenti del commissariato hanno multato una donna di 37 anni.

I poliziotti erano impegnati in un posto di controllo all’uscita della E45 quando, in lontananza, hanno visto sopraggiungere un’auto ad altissima velocità, incurante dei numerosi incroci a raso, delle abitazioni e degli attraversamenti pedonali che, in quell’ora del primo pomeriggio, sono spesso impegnati dagli studenti di ritorno a casa dalla scuola.

Fermata dagli agenti per la 37enne - che ha a suo a carico numerosi precedenti per reati di spaccio, maltrattamenti in famiglia, ricettazione, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale - è scattata la multa di 87 euro.