Ospedale di Città di Castello, il caso Diabetologia in consiglio. Manca un medico da mesi. "Ci sono difficoltà"

“L’Usl Umbria 1 non ha trovato medici disponibili a ricoprire il posto vacante per trasferimento, pertanto sarà pubblicato un bando ad agosto per settembre: c’è una complicazione nella fase organizzativa quando queste difficoltà emergono in più settori, auspichiamo si possa intervenire velocemente per risolvere le criticità”. Lo ha affermato il sindaco di Città di Castello Luca Secondi rispondendo alla consigliera Sabba (Lista Civica Luca Secondi Sindaco) sul Servizio di Diabetologia:

“La risposta dell’Usl Umbria 1 – ha evidenziato Secondi - testimonia che c’è una difficoltà in atto, collegata a un reperimento dei medici che per onestà intellettuale dobbiamo riconoscere sia una problematica nazionale. Certamente, però – ha puntualizzato il sindaco - c’è una complicazione nella fase organizzativa quando queste difficoltà emergono in più settori e auspichiamo che l’interpellanza possa essere uno stimolo affinché si possa intervenire velocemente per risolvere le criticità”. Nel suo intervento in aula, Sabba aveva chiesto di conoscere quali iniziative intendesse mettere in atto la direzione sanitaria dell’Usl Umbria 1 “per una pronta ricostituzione dell’organico medico e per il ripristino della piena funzionalità del servizio di diabetologia” e se fosse intenzione dell’azienda sanitaria e della Regione Umbria di “potenziare il servizio nel nostro territorio”.

Nel far presente come “il servizio di diabetologia di Città di Castello abbia in carico circa 6.500 pazienti”, la consigliera aveva segnalato che “la riduzione dell'organico medico, con trasferimento da aprile di un medico specialista impegnato a tempo pieno senza contestuale sostituzione, abbia creato non poche criticità organizzative ed assistenziali, tanto da costringere il responsabile del servizio ad una rimodulazione degli accessi e alla sospensione di numerose visite programmate”.