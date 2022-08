Città di Castello, serve cibi e bevande nel circolo anche ai non soci: multato per 13mila euro

Gli agenti delCommissariato di Città di Castello hanno multato il titolare di un circolo privato sanzioni per 13mila euro.

Il titolare dell’esercizio, un cittadino straniero di 32 anni, era stato già interessato dai controlli della Polizia di Stato il 21 luglio e in quell’occasione gli operatori della sezione amministrativa del Commissariato di Città di Castello avevano riscontrato che somministrava alimenti e bevande senza la licenza, anche a clienti non associati.

All’interno del circolo, inoltre, non erano esposti i prezzi dei prodotti in vendita al dettaglio né veniva rispettata la procedura di autocontrollo basato sui principi dell’analisi dei rischi e punti critici di controllo. Si tratta di una procedura che ha l’obiettivo di assicurare che gli alimenti siano sicuri e non creino danni alla salute del consumatore e che ogni impresa che effettui attività di somministrazione deve adottare per garantire la sicurezza alimentare.

A seguito della dei rilievi mossi dagli operatori in occasione del primo controllo, il 32enne non si era attivato per mettersi in regola. Infatti, dal successivo controllo degli agenti effettuato lo scorso 27 luglio è emerso che l’uomo non aveva ottemperato alle prescrizioni vigenti.

Per questo motivo, al termine degli accertamenti di rito, il 32enne è stato sanzionato per i quattro illeciti amministrativi commessi.

Gli agenti hanno poi successivamente comunicato le violazioni al Comune di Umbertide e all’USL per la valutazione di rispettiva competenza.