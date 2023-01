Città di Castello, il consigliere comunale Claudio Serafini aderisce ad ''Italia Viva''

Claudio Serafini, consigliere comunale Lista Civica Luca Secondi sindaco, aderisce a ‘Italia Viva’, confermando il suo pieno appoggio al sindaco Secondi e alla maggioranza che lo sostiene. In una nota, il consigliere comunale motiva la sua scelta “con l’esigenza di scindere l’impegno politico locale dal panorama nazionale: il progetto di Matteo Renzi rimane l’unico vero punto di riferimento di un’area moderata aperta e inclusiva dove si ritrovano tante esperienze locali e nazionali dell’amministrazione pubblica”. “Con convinzione e determinazione – ha proseguito Serafini – mi accingo a lavorare per questo progetto di crescita di un’area moderata rimanendo ben saldo e altrettanto convinto con orgoglio all’interno della lista dove mi sono candidato e sono stato eletto a sostegno del sindaco Luca Secondi e della maggioranza che lo sostiene”. Nel prendere atto con soddisfazione di questa decisione la coordinatrice provinciale di Italia Viva, Emanuela Mori, esprime vivo apprezzamento per una scelta che “rafforza anche a Città di Castello il progetto politico di Italia Viva” fin dalla prima ora convintamente dalla parte del sindaco Luca Secondi e della maggioranza che lo sostiene. “A più di un anno dall’insediamento della giunta e del sindaco – ha concluso Mori – i risultati di buongoverno si toccano con mano e rappresentano un esempio per le prossime scadenze elettorali in Umbria”.