Città di Castello, contributi per l’acquisto dei libri di testo

In vista dell’inizio della scuola il Comune garantirà ai genitori tifernati in condizione di fragilità economica un sostegno a tutela del diritto allo studio dei figli.

Fino a giovedì 29 settembre sarà infatti possibile richiedere la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023.

L’istanza potrà essere presentata da tutte le famiglie che abbiano un Isee 2022 in corso di validità non superiore a 15 mila 493,71 euro. L’ente ha avviato le procedure per ammettere gli studenti residenti nel territorio comunale ai benefici previsti dalla legge, pubblicando sul portale web istituzionale la documentazione informativa e la modulistica per la presentazione della domanda, che possono essere consultate e scaricate al seguente link: https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_861650_0_1.html.

Le richieste dovranno essere presentate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Città di Castello, tramite Pec, scrivendo all’indirizzo comune.cittadicastello@postacert.umbria.it , oppure presso le segreterie delle Scuole dove sono iscritti gli studenti aventi diritto. La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente tesso, se maggiorenne. La documentazione riguardante la spesa relativa all’acquisto dei libri di testo va consegnata contestualmente alla presentazione della domanda.