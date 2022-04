Città di Castello, la toponomastica femminile del territorio al centro di un progetto delle scuole

La toponomastica femminile è stato al centro di un lavoro svolto da cinque classi del ''Polo Franchetti-Salviani'', aderenti ad un progetto proposto da Anpi (Associazione nazionale Partigiani d'Italia) e Spi-Cgil con la partecipazione dell’amministrazione comunale.

''La sezione Anpi di Città di Castello – hanno scritto - intende caratterizzare le proprie iniziative pubbliche di questo aprile nel segno della lotta alle disuguaglianze e della ricerca della pace con questo progetto. Inoltre il 24 la Sezione sarà presente alla Marcia Straordinaria per la Pace tra Perugia ed Assisi e per finire il 25 la Sezione parteciperà al corteo commemorativo per le vie cittadine e sarà presente in piazza con un tavolo per sollecitare iniziative di pace».