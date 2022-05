Città di Castello, l’ex vescovo monsignor Domenico Cancian saluterà il consiglio comunale il 9 giugno

In apertura dell'ulitma seduta, il sindaco Luca Secondi ha comunicato che giovedì 9 giugno l’amministratore apostolico della Diocesi di Città di Castello, monsignor Domenico Cancian, sarà in consiglio comunale per salutare i componenti della massima assise cittadina.

Il primo cittadino ha poi ricordato che sabato 18 giugno inizierà il ministero pastorale del nuovo vescovo della Diocesi di Città di Castello, monsignor Luciano Paolucci Bedini, con una cerimonia nella cattedrale di piazza Gabriotti nella quale avverrà il simbolico passaggio di consegne con monsignor Cancian.

La prima e unica volta che Domenico Cancian andò in Consiglio comunale era venerdì 20 ottbre 2017, a distanza di dieci anni dall’ingresso in diocesi. L'incontro avvenne nell’ambito della visita pastorale nella zona del centro storico.

Il vescovo Cancian, era accompagnato da monsignor Giancarlo Lepri, (parroco della Cattedrale), Don Andrea Czortek (parroco della Madonna delle Grazie, Sant’Arcangelo e San Francesco, moderatore unità pastorale centro storico) e Sergio Puletti, diacono permanente presso la cattedrale, si era seduto sugli scranni consiliari accanto al sindaco, al presidente del consiglio e agli assessori.