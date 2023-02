Città di Castello, Muzi Betti, sindaco e assessore: ''Buon lavoro al nuovo Cda''

“A seguito dell’insediamento del nuovo Cda dell’Asp “Muzi Betti” colgo occasione per augurare buon lavoro alla Presidente, Annalisa Lelli e a tutti i consiglieri di amministrazione per inizio di attività proficua per la collettività e il bene delle persone in continuità con qunato già fatto con dedizione e impegno dal precedente Cda e dalla Presidente Andreina Ciubini. Asp Muzi Betti svolge da sempre un ruolo fondamentale nel contesto della comunità tifernate perché accoglie i nostri anziani e le persone fragili. Sarà cura dell’amministrazione comunale stare al fianco di questo nuovo Cda affinchè possa svolgere la propria attività al meglio delle possibilità, unitamente a tutte le altre istituzioni che dovranno garantire il massimo supporto per il funzionamento della stessa struttura”. E’ quanto dichiarato oggi dal sindaco, Luca Secondi e dall’assessore alle Politiche Sociali, Benedetta Calagreti, in riferimento all’insediamento ufficiale del nuovo Cda dell’Asp “Muzi Betti” e del presidente, Annalisa Lelli.