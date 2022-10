Città di Castello con “Puliamo il Mondo” parte la campagna nelle scuole per migliorare la raccolta differenziata e diffondere la cultura del riuso dei rifiuti

“Con ‘Puliamo il mondo’ parte la campagna di sensibilizzazione che nell’anno scolastico 2022-2023 sarà rivolta agli studenti degli istituti di Città di Castello per coinvolgerli nel comune obiettivo di migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti e per diffondere la cultura del riutilizzo dei materiali”. Lo hanno annunciato stamattina gli assessori all’Ambiente Mauro Mariangeli e ai Servizi Educativi Letizia Guerri, insieme all’amministratore unico di Sogepu Cristian Goracci, in occasione dell’edizione 2022 della manifestazione promossa da Legambiente con il patrocinio del Comune.

Proprio gli studenti sono stati i protagonisti della pulizia straordinaria dell’area verde pubblica comunale Salaiolo-Graticole a cui è stata dedicata l’iniziativa. Accompagnati dai docenti e coordinati dal personale di Sogepu, che ha installato contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e ha fornito i sacchi per la separazione dei materiali, i ragazzi dell’indirizzo scientifico del Liceo Statale Plinio il Giovane e dell’indirizzo agrario dell’Istituto di Istruzione Superiore Patrizi Baldelli Cavallotti hanno indossato i kit per la raccolta di Legambiente messi a disposizione grazie al supporto di Mc Donald’s, che ha sostenuto l’iniziativa insieme al Leo Club Città di Castello. Passeggiando dall’ingresso del parco in viale Moncenisio, gli “operatori ecologici per un giorno” hanno perlustrato l’intera area verde fino a via Cadibona, per poi proseguire in direzione di via Alfonsine, lungo il torrente Cavaglione, e tornare al punto di partenza. Tra giochi, panchine e zone alberate i ragazzi hanno potuto constatare gli effetti dell’incuria e della maleducazione, comprendendo dal bilancio finale dell’operazione quanto ci sia ancora da fare per estirpare il malcostume dell’abbandono dei rifiuti e responsabilizzare la comunità nella tutela del decoro urbano. In tutto sono stati infatti raccolti oltre 20 chilogrammi di rifiuti, di cui 9 di vetro e lattine, 6 di carta, 4 di materiale non recuperabile e 2 di plastica.

“Ci dobbiamo sentire tutti responsabilizzati nella tutela dell’ambiente e dei luoghi pubblici della nostra città, per cui iniziative come questa, che chiamano in causa direttamente i giovani, rappresentano l’investimento migliore per il futuro”, ha osservato Mariangeli, che insieme a Goracci ha preannunciato l’intenzione di aprire gli impianti di Belladanza alle visite degli studenti, “per mostrare qual è l’impegno per il riutilizzo a beneficio della comunità di ciò che proviene dalla raccolta differenziata”. “In questi anni sono stati più di tutti i giovani a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi della tutela dell’ambiente e del clima e anche a Città di Castello vogliamo fare il possibile perché siano proprio loro ad essere protagonisti delle azioni che come amministrazione comunale svilupperemo su questi versanti”, ha sottolineato l’assessore Guerri, che ha anticipato come “gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado saranno destinatari di un progetto didattico che sarà attuato in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e con Sogepu e sarà finalizzato a diffondere le buone abitudini nella gestione dei rifiuti”.

“Saremo al fianco del Comune per dare nuovo impulso a tutte le iniziative che facciano comprendere ai giovani quanto è importante fare raccolta differenziata e contribuire agli obiettivi del riuso dei materiali a beneficio della collettività, sui quali come azienda investiamo molto con la nostra impiantistica”, ha affermato Goracci, che a margine dell’iniziativa ha aggiornato sulla situazione della gara d’ambito per la gestione dei rifiuti in Alta Umbria. “La buona notizia – ha detto - è che l’aggiudicazione definitiva della gara da parte di Auri si è consolidata, per cui siamo al lavoro per essere pronti a partire con la gestione dei servizi all’inizio dell’anno prossimo”, ha spiegato l’amministratore unico di Sogepu.