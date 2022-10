Città di Castello, ''Puliamo il parco'' con l'associazione ''Il Mosaico 2.0''

Sensibilizzazione al bene comune da parte dei cittadini. E' questo l'obiettivo con cui l'associazione Il Mosaico 2.0 ha organizzato la seconda tappa dell’iniziativa intitolata “Puliamo il parco” (quartiere La Tina-Salaiolo) che segue l’evento effettuato prima della pandemia con le scuole.

''Sappiamo che ci vorrà del tempo per responsabilizzare le persone – ha detto la presidente Rita Cuccarini - ma siamo convinti che la sinergia con l’amministrazione comunale, con Sogepu e a breve con il corpo della polizia municipale, porterà a nuovi risultati importanti. Un segnale positivo è arrivato dalla presenza di persone che si sono unite a noi con i figli durante l’operazione di pulizia, dimostrando interesse all’iniziativa. Durante il percorso sono state diverse le persone che o dai balconi o per strada, hanno notato la nostra presenza chiedendoci informazioni sia sulla nostra associazione che sulle prossime iniziative in tema di verde pubblico''.

I vertici hanno affermato di essere ''Soddisfatti che al termine dell’iniziativa, alcune famiglie abbiano pensato ad un piccolo rinfresco che è stato molto apprezzato dagli amici dell’associazione'' e per finire, ''Vogliamo mettere in risalto il ruolo che Sogepu ha avuto in questo evento, che attraverso la presenza di un operatore ha sostenuto e fatto da raccordo con coloro che pulivano le aree. Siamo convinti che solo attraverso questi esempi, la cittadinanza si possa avvicinare ad un maggior rispetto dell’ambiente. Forti del consenso di questa esperienza, abbiamo già individuato per il mese di novembre l’area che verrà presa in esame dalla nostra associazione''.