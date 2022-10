Città di Castello: cittadini in prima linea per il decoro urbano e la tutela dell’ambiente

“Quando i cittadini si organizzano per curare il decoro urbano e proteggere l’ambiente è sempre una buona notizia, per cui ringraziamo l’associazione ‘Il Mosaico 2.0’ per essere tornata a promuovere un’iniziativa di sensibilizzazione che è molto importante per richiamare l’attenzione dei tifernati sull’importanza di custodire i nostri beni comuni”. E’ quanto dichiara l’assessore all’Ambiente Mauro Mariangeli presentando il secondo appuntamento con “Puliamo”, l’evento organizzato per sabato 8 ottobre alle ore 15.00 dall’associazione “Il Mosaico 2.0”, che avrà per cornice il quartiere La Tina. Patrocinata dal Comune e sostenuta da Sogepu, che fornirà i materiali necessari per la pulizia, l’iniziativa coinvolgerà i cittadini in una passeggiata lungo le vie del rione per rimuovere i rifiuti abbandonati nelle aree verdi pubbliche. “L’obiettivo è quello di sensibilizzare tutti sul tema del ‘non sporcare’, che è altrettanto importante quanto ‘pulire’”, spiega la presidente dell’associazione promotrice Rita Cuccarini, che ha incontrato in Comune l’assessore Mariangeli per presentare l’evento insieme a uno dei fondatori del sodalizio, Francesco Iacono. “Chiediamo quindi a chi lo vorrà – puntualizza Cuccarini - di dedicare qualche ora a ripulire i luoghi che ci stanno a cuore, ma soprattutto di essere testimoni quotidiani, tramite i propri comportamenti, del rispetto e dell’attenzione per le aree verdi della città”. Il punto di ritrovo del giro nel quartiere La Tina sarà presso il parco davanti alla scuola primaria, dove tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi puntuali alle ore 15.00. Ai cittadini saranno consegnati guanti, sacchetti e rastrelli da parte di Sogepu e un addetto dell’azienda sarà a disposizione della comitiva durante il pomeriggio. Saranno formati gruppi che, avendo a disposizione una piantina dettagliata, raggiungeranno le varie aree verdi del rione per rimuovere i rifiuti abbandonati. La conclusione dell’iniziativa sarà nell’area verde della piazzetta in via del Polacchino. “Ringraziamo il Comune, con l’assessore Mariangeli, per il patrocinio e Sogepu, in particolare l’ingegner Ennio Spazzoli, per i materiali che ci metterà a disposizione”, conclude Cuccarini.