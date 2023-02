Città di Castello, le congratulazioni della presidente Proietti ad Alexander Bani per la nomina ad Alfiere della Repubblica

“Congratulazioni ad Alexander Bani, il bambino di Città di Castello di 10 anni, nominato Alfiere della Repubblica per il suo comportamento all’insegna dell’amicizia e della fratellanza nell’accogliere un bambino ucraino e sostenerlo nell’inserimento in classe”, sono state espresse dalla presidente della Provincia Stefania Proietti. “Un riconoscimento – continua - di grande significato con motivazioni che rappresentano una speranza per i nostri ragazzi, i nostri giovani, ma anche per noi adulti in un momento così delicato per la storia dell’umanità. Alexander ha dato una lezione di solidarietà e l’ha data dai banchi di scuola. Per questo ci congratuliamo per la sua sensibilità e sottoscriviamo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Alexander – si legge nella motivazione racchiusa nella nota del Qurinale - ha la mamma russa e frequenta la scuola primaria. Il suo Istituto, come tante scuole italiane, ha spalancato le proprie porte a bambini e ragazzi in fuga dalla guerra scoppiata in Ucraina. Tra i bambini accolti dalla scuola frequentata da Alexander vi è anche Sasha, arrivato in Italia con la mamma e il fratellino di due anni, dopo aver abbandonato in fretta la cittadina ucraina in cui viveva, bombardata dai missili russi. Sasha il primo giorno di scuola in Italia ha trovato ad accoglierlo, insieme ad altri bambini, Alexander, che si è improvvisato mediatore culturale per favorire l’inserimento del nuovo amico e compagno di banco. I due bambini sono subito diventati inseparabili, condividendo molti interessi. L’accoglienza – conclude la nota del Quirinale - così spontanea di Alexander ha permesso a Sasha di ritrovare in breve tempo quel senso di normalità che le difficoltà e i traumi conseguenti alla fuga dal suo Paese avevano compromesso”.