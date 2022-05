Città di Castello, primo evento Rim in occasione della Giornata internazionale dei musei

In occasione della Giornata internazionale dei Musei, che sarà celebrata in tutto il mondo il prossimo mercoledì 18 maggio, la rete interattiva dei musei dell’Altotevere ha organizzato il primo evento RIM, con ingressi agevolati e aperture straordinarie nelle 15 strutture museali che aderiscono alla rete.

Ne dà notizia a nome dei territori coinvolti, l'assessore alla cultura tifernate, Michela Botteghi, , in quanto comune capofila, sottolineando che “il progetto Rim è a pieno regime e con la Giornata internazionale del museo, che non poteva non sottolineare con iniziative specifiche, prova a coordinarsi in un evento, il primo. I musei proporranno l’ingresso agevolato, gratuito, simbolico o ridotto, e aperture straordinarie con modalità diverse ma concomitanti nella giornata di mercoledì 18 maggio 2022. Anche se si tratta di un giorno festivo, complice la stagione, spero che i cittadini dei comuni di Rim possano cogliere l’occasione per conoscere meglio il nostro grande patrimonio artistico”.

Nello specifico le agevolazioni promosse dall’evento: i musei di RIM sono: la Pinacoteca comunale, il Centro delle tradizioni popolari “Livio Dalla Ragione”, il Museo malacologico Malakos, la Collezione tessile di “Tela Umbra”, il Centro di Documentazione delle Arti grafiche “Grifani-Donati” 1799, la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, e il Museo del Duomo a Città di Castello; Villa Graziani e il Museo archeologico della Villa di Plinio il Giovane, il Museo storico e scientifico del Tabacco, Palazzo Bufalini e lo Stabilimento Tipografico “Pliniana” a San Giustino, il Palazzo Museo Bourbon del Monte a Monte Santa Maria Tiberina, il “Museo Bartoccini” di Pistrino (Citerna), il Complesso Museale di San Francesco a Montone. Nello specifico: la Pinacoteca comunale di Città di Castello sarà aperta gratuitamente nell’orario consueto, riduzione anche per il Museo del Duomo e la Fondazione Burri, Tela Umbra propone l’apertura straordinaria fino alle 21.00, la Tipografia grifani Donati ingresso biglietto ridotto e apertura straordinaria; il Castello Bufalini di San Giustino applicherà l’ingresso agevolato e l’apertura straordinaria dalle 10.30 alle 23.30 e il Museo della Tipografia Pliniana sarà aperto dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 con ingresso ridotto. Il museo di Montone proporrà apertura straordinaria e ingresso agevolato.