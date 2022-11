Citta' di Castello: Letizia Goretti presenta ‘La Vertigine del Gioco’ in biblioteca

Dopo il Salone del libro di Torino Letizia Goretti presenterà alla biblioteca di Città di Castello (sabato 5 novembre alle ore 11) il saggio ‘La Vertigine del Gioco’, un approfondimento sull’ultima avanguardia del Novecento, ma anche la meno conosciuta e quella più attuale, ovvero l’Internazionale Situazionista. L’autrice tifernate, oggi ricercatrice associata alla Bibliothèque nationale de France, ha potuto svolgere una serie di importanti studi sul movimento artistico e politico che nacque di fatto in Italia (in un piccolo paese delle alpi liguri nel 1957) e che giunse ad influenzare fortemente la rivoluzione culturale del maggio 1968 in Francia, oltre a molti altri gruppi e movimenti fino ad oggi. All’incontro con l’autrice saranno presenti i curatori della casa editrice veneta Arteferma, il moderatore Giuseppe Sterparelli e le lettrici Irene e Marta Bistarelli, che offriranno uno sguardo anche su alcune inaspettate connessioni fra il Situazionismo e Città di Castello.