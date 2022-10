Città di Castello, Mostra mercato nazionale del tartufo bianco: cooking show, dibattiti, degustazioni e laboratori

Presentata la 42°edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di Città di Castello, appuntamento annuale con la prelibata trifola dell’Altotevere e con i prodotti di eccellenza agroalimentari ed enogastronomici del territorio. Alla presenza dell’assessore regionale Paola Agabiti, del sindaco Luca Secondi e dell’assessore Letizia Guerri, è stato presentato il programma della manifestazione, organizzata dall'Associazione Mostra del Tartufo, dal Comune di Città di Castello con il sostegno del Gal Alta Umbria e che si snoderà per le vie e le piazze del centro storico a partire dalle ore 17.30 del 29 ottobre, quando avverrà il taglio ufficiale del nastro.

“Una conferenza stampa che è stata organizzata all’interno di un’abitazione del centro storico, “A Casa di Giuliana”- come affermato da Secondi e Guerri - per enfatizzare la partecipazione di tutto il territorio di Città di Castello a questa manifestazione.”

“Il tartufo è identità di questo territorio, è cultura, tradizione ed economia. – continuano i due - La Mostra Nazionale del Tartufo Bianco torna e nell'anno del prestigioso riconoscimento Unesco della cerca e cavatura patrimonio immateriale dell'Umanità che ha visto la nostra città in prima fila a fianco delle "Città del Tartufo" nel percorso di candidatura e riconoscimento e si presenta ai visitatori con il patrimonio agroalimentare e capitale umano che danno valore a questo territorio. Quattro giorni di programmazione fra approfondimento, degustazioni, grandi chef e prodotti agro alimentari per un'offerta rivolta a tutti, a partire dai più piccini”.

Nella città del tartufo bianco con numeri da primato, un fine settimana all’insegna del gusto e della valorizzazione dei prodotti locali, che vede il coinvolgimento di aziende, produttori ed enti formativi riuniti insieme per raccontare il tessuto agroalimentare ed enogastronomico di questo territorio.

Una manifestazione che punta non solo a far conoscere il pregiato tubero in tutte le sue sfaccettature nell'anno in cui la "cerca e cavatura del tartufo" sono diventati patrimonio immateriale dell'umanità Unesco ma che coinvolge direttamente tutto il tessuto sociale, produttivo e agricolo, con lo scopo di promuovere a 360 gradi le bellezze e le tipicità locali, grazie agli attori dell’enogastronomia dell’Alto Tevere. La Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di Città di Castello oltre ad essere uno degli appuntamenti più importanti tra gli eventi italiani dedicati al tartufo, è anche l’occasione per entrare in contatto con la cultura del luogo, con i suoi piatti tradizionali, con la tradizione rurale e produttiva, in un contesto di grande valore paesaggistico .

“Il tartufo bianco, come altre eccellenze, è un volano per promuovere l’identità dei nostri borghi, dei nostri territori, del nostro tessuto sociale e culturale – ha affermato Paola Agabiti – per questo motivo le manifestazioni come la Mostra Mercato del Tartufo di Città di Castello, vanno supportate e sostenute ed è importantissimo il processo di aggressione sociale che esse favoriscono all’interno delle comunità”

Della presenza del tartufo nei boschi e della quotazione sui mercati ha parlato Andrea Cecchini, amministratore di Tartufi Jimmy, che ha dato conto di “una partenza molto difficile della stagione per via della siccità e delle alte temperature estive”. “Proprio negli ultimi giorni però – ha spiegato - assistiamo a una fase di ripresa grazie alle piogge e questo ci lascia presagire un novembre più ricco di soddisfazioni per i cercatori”. Per quanto riguarda la commercializzazione, Cecchini ha fissato il prezzo di mercato per il tartufo bianco nella fascia 2.000-4.500 euro al chilogrammo e quello del tartufo nero tra i 500 e i 700 euro al chilogrammo.

L’obiettivo di “valorizzare le peculiarità dei nostri territori, che hanno nel tartufo il più pregiato dei prodotti” è stato indicato da Matteo Bartolini, consigliere del Gal Alta Umbria, che ha evidenziato “il contributo per l’organizzazione di ‘Degustibus’, l’evento che unirà la carne di vitellone al tubero bianco e nero dell’Alta Valle del Tevere come momento di promozione delle eccellenze dell’agricoltura e dell’allevamento del comprensorio”.

TALK

Tra le novità di questa edizione un ampio spazio all’approfondimento su tematiche legate al Tartufo alla sua evoluzione a livello gastronomico, economico e sociale nell’ambito dell’appuntamento “4 Chiacchiere con Carlo Cambi”. Il noto giornalista e volto televisivo, sarà infatti protagonista di un dibattito a tema, aperto al pubblico, Sabato 29 Ottobre alle ore 18.00 presso l’Area Cooking Show. Mentre martedì 01 Novembre alle ore 16.30 Andrea Restuccia, Campione del Mondo di Pasticceria 2021, sarà l’ospite di “ 20 anni di alberghiero” in occasione del ventennale dell’indirizzo alberghiero IIS Patrizi Baldelli Cavallotti.

COOKING SHOW ED EVENTI PER TUTTI I GUSTI

Ogni giorno alle ore 17.00 si potrà partecipare gratuitamente ad un cooking show dove il Tartufo Bianco sarà il protagonista. Ad alternarsi nell’Area “Cooking Show” in Piazza Gialdoni, 4 chef ed 1 sfoglina che presenteranno piatti creativi e ricette da replicare a casa. Ad aprire gli spettacoli di cucina sarà la chef Catia Ciofo con la ricetta “La mia Tela Alto Tiberina”, toccherà poi alla chef Alessia Uccellini del Ristorante Il Fiorentino di Sansepolcro che presenterà un “Tortino di Riso Nero con Ricotta e Tartufo Bianco”. Lunedì 31 sarà invece la volta di Nicoletta Franceschini chef del Ristorante Silene di Foligno che preparerà un Risotto Radici, Lumache e Tartufo Bianco. Gran finale martedì 01 Novembre con la coordinatrice delle Lady Chef Alessandra Baruzzi e la pluripremiata sfoglina Albarosa Zoffoli che tireranno la pasta al matterello.

Nelle giornate della manifestazione anche Masterclass gratuite di Vino e Birra organizzate da A.I.S., presso l’Ex Chiesa San Sebastiano di via Sant’Apollinare.

Nell’Area “I Laboratori del Gusto” in via Sant’Antonio, l’indirizzo alberghiero IIS Patrizi Baldelli Cavallotti sarà l’artefice di momenti di intrattenimento e degustazioni per grandi e piccini come l’Halloween Party per bambini e ragazzi in programma il 31 Ottobre alle ore 16.00

Sempre nell’Area Cooking Show due degustazioni gratuite alle ore 11,30 di domenica 30 e lunedì 31 ottobre con “Degustibus”, progetto del GAL Alta Umbria, con lo chef Andrea Cesari dell’Istituto Bufalini. Partecipazione attiva anche di Slow Food, nell’Area Green dedicata al Km Zero presso il Loggiato Gildoni, che organizzerà ogni giorno laboratori e degustazioni con i Presidi del territorio.

MERCATI

Valorizzare le eccellenze e le tipicità, dando voce a produttori ed aziende agricole che portano valore al territorio. Nell’ottica di promuovere l’enogastronomia di qualità, sono stati pensati due Mercati: Il Mercato dei Sapori d’Italia in Piazza Gabriotti e il Mercato delle Eccellenze a #KilometroZero sotto il Loggiato Gildoni.