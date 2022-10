Città di Castello, Simone Cumbo ha vinto il concorso nazionale di poesia "Ariodante-Marianni

Il poeta tifernate Simone Cumbo, ha vinto il primo premio del Concorso Nazionale di Poesia "Ariodante-Marianni" organizzato dal Comune di Borgo Ticino in provincia di Novara.

La sua lirica "Il Volo dei Poeti", è risultata vincitrice su oltre 100 opere presentate al Concorso.



"La poesia ed i poeti, non godono di un bel momento tra guerre ed un mondo in fiamme - ha dichiarato Cumbo- ma le parole poetiche possono

ridare un po' di speranza. Parlare di amore è oggi quanto più attuale..."