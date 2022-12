Città di Castello, premio prestigioso per lo chef Emanuele Ascani

Una traguardo raggiunto per il prof Emanuele Ascani ed una grande soddisfazione per tutto l’International Campus Patrizi Baldelli Cavallotti di Città di Castello. Così ha esordito la Dirigente Marta Boriosi durante la cerimonia di riconoscimento del titolo di Cuoco iscritto all’Albo d’Oro dei Cuochi assegnato ad un docente della scuola che ha fatto dell’amore per la cucina e per l’insegnamento un vanto per tutto il mondo scolastico oltre che per la sua carriera professionale spesa tra i banchi di scuola e con i suoi ragazzi. Plauso anche da parte dell’assessore Letizia Guerri intervenuta all’evento, che ha sottolineato ancora la grande capacità di questo storico istituto che vanta tre sedi, di aprirsi al territorio con competenza rinsaldando il profondo legame della scuola con la sua città.