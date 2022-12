Città di Castello, targa alla “carriera” a Giordano Petri

Una targa alla “carriera” per il promettente attore tifernate, Giordano Petri: sentita e partecipata cerimonia in comune alla presenza del sindaco Luca Secondi e degli assessori a margine della conferenza stampa di fine anno. “E’ stato un piacere per noi ricevere Giordano nella sala del consiglio comunale, degna cornice per un tifernate “doc” come lui e la sua famiglia. Ci è sembrato giusto conferire un riconoscimento ufficiale al suo lungo ed importante percorso artistico che prosegue a suon di successi. Con l’ultimo premio che gli è stato attribuito, Giordano porta in alto il nome della nostra città e rappresenta un esempio di impegno e tenacia per tutti i giovani che vogliono intraprendere la carriera della recitazione nel cinema e teatro”. E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luca Secondi, affiancato dagli assessori nel corso della cerimonia in comune alla presenza dei familiari, la mamma, Paola Celicchi, il padre Alberto Petri e la sorella Margherita. “Ho partecipato con il cortometraggio La Giostra del regista Simone Arrighi, che affronta il tema dell'alzheimer – ha dichiarato Petri - a vari Festival cinematografici molto importanti, tra cui Napoli Cultural Classic, Asti Film Festival, Digital Media Festival, vincendo il premio come Miglior Attore, riconosciuto da Rai Cinema dalla Regione Lazio Film Commission, da Cinecittà Holding e da tantissimi addetti ai lavori, tra cui Elena Sofia Ricci, Vincent Riotta, Roberto Ciufoli, Lidia Vitale. Una grande gioia per me, una grande emozione avendo raggiunto questi traguardi con tanti sacrifici e con tanta pazienza. Vedere riconosciuto il proprio lavoro è un attestato al valore che ogni giorno confido in questa professione con tantissima dedizione, serietà e professionalità”, ha concluso Giordano Petri, visibilmente commosso subito dopo aver ricevuto la targa dal sindaco: “un onore per me ricevere in comune questo attestato di stima dal sindaco della mia bellissima città che porto sempre nel cuore con orgoglio ad ogni occasione”.