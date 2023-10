IN BREVE Posti di blocco lunghe le strade in Altotevere, altra patente ritirata: si rifiuta di fare i test

Continua il contrasto dei Carabinieri in tutto l'Altotevere dei furti in abitazione e per arginare le stragi del sabato sera sulle strade in Alta Umbria. Nei posti di blocco dell'Arma sono stati identificati oltre 80 conducenti; nella stradande maggioranza dei ferrmi non sono stati riscontrati fenomeni di illegalità. La situazione peggiore riguarda un 50enne che, fermato alla guida della propria auto, è stato trovato in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol. Ma non si è voluto sottoporre né all'alcol test né al drug test. Con il grande rifiuto scatta lo stesso il ritiro della patente e il sequestro dell'auto che potrebbe essere addirittura confiscata.