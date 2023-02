Città di Castello, controlli nel fine settimana da parte della Stradale

Quattro ubriachi, un veicolo sequestrato e diverse multe. E' questo il bilancio, parziale, di un controllo durante il fine settimana da parte degli agenti della Polizia Stradale di Perugia, coadiuvati dal personale del Commissariato di Città di Castello.

Le quattro pattuglie impiegate, tutti con gli appositi “kit”, per effettuare rapidi test preliminari e verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, hanno monitorato oltre 30 conducenti, ha evidenziato, per 4 persone la positività al test dell’etilometro, con un tasso alcolemico superiore agli 0,8 g/litro.

Per questo motivo, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Nei confronti di uno dei quattro, atteso il tasso alcolemico superiore a tre volte il limite consentito, è scattato anche il sequestro del veicolo ai fini della confisca. Ma non finisce qua. Nel corso del servizio, infatti, sono state accertate e contestate altre 7 infrazioni al codice della strada: tra questi, un conducente che circolava senza l’assicurazione del veicolo e un altro risultato privo della prevista revisione periodica. Sono 63, invece, i punti complessivamente decurtati.