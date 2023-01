Città di Castello, la polizia stradale arresta un 35enne per lesioni, minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale

Picchia un agente, danneggia la sede della stradale e inveisce contro i poliziotti: alla fine un trentacinquenne è stato arrestato.

Il tutto è accaduto lungo la E45 quando gli agenti della Polizia Stradale di Città di Castello, sono intervenuti – a seguito di segnalazione – all’interno di un’area di servizio in località Santa Lucia per la presenza di una persona in evidente stato di agitazione che si trovava in compagnia di un amico.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno subito notato l’uomo all’esterno del bar; l’amico invece si trovava all’interno dell’esercizio.

Alla richiesta di esibire un documento di identità, l’uomo che si trovava all’esterno, un italiano di 35 anni, ha tentato di allontanarsi, inveendo contro e minacciandoli di morte. Nel tentativo di riportarlo alla calma, il 35enne ha iniziato a colpire i poliziotti con calci e pugni. L'uomo si è poi chiuso dentro la vettura dell'amico, mentre è arrivata una seconda pattuglia. Alla fine è stato fatto scendere e portato nel distaccamento. Qui il trentacinquenne ha continuato con la propria condotta minacciosa, arrivando a danneggiare alcuni oggetti presenti negli uffici.

Dagli accertamenti condotti, a suo carico sono emersi precedenti di Polizia relativi a minacce, atti intimidatori, oltraggio a Pubblico Ufficiale e molestie: il 35enne è stato arrestato per lesioni, minacce, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L'udienza di convalida ha confermato l’arresto dell’uomo.

L’agente della Stradale aggredito è stato invece affidato alle cure dei sanitari a causa delle lesioni riportate.