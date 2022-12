Città di Castello, controlli della stradale insieme al Commissariato

Controllati 77 automobilisti, 7 positivi, a due hanno ritirato la patente mentre ad altri due è scattato anche il sequestro dell'auto.

Blitz della polizia stradale di Città di Castello che, insieme agli agenti del commissariato: i poliziotti hanno effettuato una serie di posti di blocco e verifiche ,nell’ambito della campagna “alcool & drugs” delle Polizie dei Paesi membri dell’Unione Europea.

I controlli sono stati effettuati in orario serale e notturno per monitorare le condizioni dei conducenti in relazione ad eventuali condotte illecite per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, e si sono si sono concentrati lungo le principali direttrici e nelle adiacenze dei locali notturni, anche mediante l’utilizzo di un precursore, fondamentale per individuare eventuali assuntori di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio, gli agenti della Polizia Stradale hanno sottoposto a verifiche 77 automobilisti, riscontrando in 7 casi la positività all’uso di sostanze alcoliche. Per due di loro è scattata la denuncia con il relativo ritiro della patente e sequestro del veicolo per la successiva confisca. Altri due, invece, sono risultati positivi all’accertamento relativo all’uso di sostanze psicotrope; anche questi sono stati denunciati con ritiro della patente e sequestro del veicolo per la successiva confisca. I servizi proseguiranno e saranno ulteriormente intensificati durante il fine settimana della vigilia di Capodanno.