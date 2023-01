Città di Castello, servizi interforze di controllo del territorio

Anche questo fine settimana, in concomitanza con la conclusione delle festività natalizie, la polizia ha eseguito e coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze, con l’obiettivo primario di contrastare il fenomeno dei furti in abitazione e, più in generale, degli episodi di criminalità diffusa.

Un lavoro di squadra che ha visto in campo – sotto il coordinamento di Dario Lemmi, il vicedirigente del commissariato – polizia, stradale, uomini del Reparto Prevenzione Crimine, carabinieri, militari della Guardia di Finanza, con gli agenti della Polizia Locale e della Polizia Provinciale di Perugia.

Sono stati effettuati 16 posti di controllo nel centro del comune tifernate, lungo gli svincoli della E-45 a Promano, lungo l'Apecchiese e a Lerchi.

Durante l’attività sono state identificate 191 persone e monitorati 121 veicoli. Elevate inoltre tre sanzioni amministrative per violazioni ai sensi dell’art. 180 del Codice della Strada, prchè non aveva con se tutti i documenti del mezzo