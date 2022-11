Città di Castello, polizia sequestra un fucile a pompa, un revolver e oltre 200 cartucce

Non aveva denunciato il nuovo luogo dove aveva sistemato le armi e non aveva segnalato ben 64 cartucce in più: la polizia denuncia un quarantacinquenne per detenzione abusiva di armi e munizioni e omessa segnalazione. Non solo: gli hanno pure sequestrato un fucile e 200 munizioni. Gli agenti, infatti, hanno effettuato un controllo ed è emerso che il luogo di detenzione delle armi era difforme dalla residenza dell'uomo. Per questo motivo, gli operatori sono andati nell'abitazione del quarantacinquenne per verificare la regolare detenzione delle armi. In seguito al controllo, i poliziotti hanno constatato che l’uomo – oltre a non aver presentato nei tempi prescritti il certificato medico di idoneità alla detenzione – aveva trasferito le armi nella nuova residenza senza avere la dovuta autorizzazione. Aveva inoltre omesso di denunciare il nuovo luogo di detenzione. Dalle verifiche è emerso, infine, che il 45enne deteneva 64 cartucce a palla, in eccedenza rispetto a quelle denunciate.

Al termine dei controlli, gli agenti hanno denunciato l’uomo per detenzione abusiva di munizioni e omessa denuncia dello spostamento delle armi e il nuovo luogo di detenzione. I poliziotti hanno inoltre sottoposto a sequestro un fucile a pompa, un revolver e oltre 200 cartucce.