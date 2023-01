Città di Castello: installati i primi box per l'autovelox

Sistemati i primi tre box porta autovelox. A stabilirlo è stato il nuovo comandante, Emanuele Mattei, con una ordinanza.

Al momento ''in via Piemonte all’altezza del civico 6 direzione di marcia nord e sud, dove vige il limite di velocità di 50 chilometri orari'', poi ''in via Pascoli adiacente la scuola primaria di Cerbara'' e per finire ''in via Polidori fronte civico 38/b'' dove ''vigono limiti di velocità di 30 chilometri orari'' sono stati sistemati tre ''porta attrezzature, finalizzati al sistematico controllo del rispetto dei limiti di velocità''.

Si tratta di postazioni fisse per controlli elettronici della velocità con strumentazione mobile e presidio degli operatori di polizia locale, collocati '' su alcune vie comunali dove sono state segnalati dai residenti veicoli che sfrecciano ad alta velocità''. Saranno utilizzati a rotazione a seconda del grado di criticità del traffico rilevato.