Città di Castello, ZTL: prorogata al 1 aprile la scadenza del permessi per transito e sosta

I permessi di transito e sosta all’interno della Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico di Città di Castello saranno validi fino al primo aprile 2023. I tifernati avranno pertanto più tempo e maggiore comodità per procedere ai rinnovi dei tagliandi rispetto alla scadenza originariamente fissata al 31 dicembre 2022. E’ questo l’obiettivo della proroga decisa dal comandante della Polizia Locale Emanuele Mattei, che con apposita ordinanza ha dilazionato i termini di validità dei permessi. Il provvedimento permetterà anche di gestire in maniera più ordinata l’afflusso dei cittadini presso l’ufficio competente della Polizia Locale, situato all’interno del loggiato Gildoni, che è aperto al pubblico nelle giornate di lunedì, giovedì e sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Come specificato nell’ordinanza, la proroga della scadenza non riguarderà coloro che abbiano perso titolo al rinnovo del permesso.