Città di Castello completamente ubriaco infastidisce le persone in un bar: denunciato dalla polizia

Si era presentato a tarda notte in un bar di Città di Castello e aveva iniziato a minacciare il personale dipendente e il titolare, al punto da indurre quest’ultimo a chiamare la polizia. Gli agenti, arrivati subito in zona, hanno identificato l’uomo, un cittadino marocchino di 39 anni con numerosi precedenti per minaccia, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Il titolare, sentito dai poliziotti, ha raccontato il comportamento minaccioso dell’uomo sia nei suoi confronti che del personale. L’uomo ha spiegato che nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, il 39enne aveva iniziato a lanciare degli oggetti, arrivando persino a rompere un bicchiere. Gli agenti, a quel punto, hanno invitato il cittadino straniero ad allontanarsi.



Il giorno dopo però, il titolare si è presentato in commissariato raccontando che lo straniero poco dopo il loro intervento, era ritornato nel suo locale. Il trentanovenne aveva chiesto da bere e quando il barista glielo ha negato, l'uomo aveva rubato dal frigo alcune bottiglie per consumarle all’esterno del locale. Si era poi allontanato senza saldare il conto.A questo punto gli agenti hanno denunciato il cittadino marocchino per minaccia e insolvenza fraudolenta.