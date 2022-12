Città di Castello, maxi controllo della polizia

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri” che, questa volta, ha visto impiegato il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Città di Castello, coadiuvato dal Reparto Prevenzione Crimine “Umbria Marche” nella città tifernate.



L’attività si è concentrata lungo le principali direttrici della città – tra cui via Tiberina, via Gabriotti, piazza K. Marx, via Capitini, ove sono stati predisposti 8 posti di controllo – con la funzione di svolgere una funzione di deterrenza e intercettare eventuali persone dedite ai furti che, spesso, giungono in provincia da altre regioni per procurarsi facili bottini.



Il monitoraggio, coordinato dal Vicedirigente del Commissariato di Città di Castello Dario Lemmi, ha visto impegnato il personale anche in pattugliamenti in forma appiedata lungo le aree del centro cittadino – particolarmente affollate per lo shopping natalizio - con lo scopo di prevenire e contrastare le rapine e i furti.



La vigilanza è stata poi estesa capillarmente anche alle zone residenziali periferiche e ai luoghi più nascosti, solitamente utilizzati come piazze di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante l’attività sono state identificate 92 persone e monitorati 66 veicoli.