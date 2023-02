Città di Castello, continuano i controlli della polizia nei parchi e nei giardini pubblici

Intensificati i servizi di controllo nei parchi cittadini e in diverse zone della città tifernate.

L’attività di monitoraggio ha interessato le principali aree verdi che, nei fine settimana, divengono meta delle passeggiate dei cittadini.

Per questo motivo, il dirigente del Commissariato ha deciso di incrementare i passaggi degli equipaggi in queste zone, al fine di consentire agli utenti di poterne godere in totale serenità, prevenendo episodi di spaccio di stupefacenti o fenomeni di degrado urbano e accattonaggio molesto.

Le volanti hanno intensificato la presenza nelle aree verdi del comprensorio territoriale, in particolare nel parco di viale Orlando, nel parco Alexander Langer – Ansa Tevere e nel parco Vitelli.

Gli agenti hanno monitorato anche le zone verdi più distanti dal centro, meta di ciclisti e appassionati del running.

L’obiettivo principale di questi servizi è quello di consentire alle famiglie, ai nonni, ai bambini e ai ragazzi di fruire in totale sicurezza di tutte le aree verdi della città attraverso una costante attività di prevenzione, deterrenza e contrasto di ogni forma di microcriminalità.