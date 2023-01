Città di Castello, in piena notte perde l’ultima corsa dell’autobus e si incammina lungo la statale

A ridosso della mezzanotte gli agenti della Polizia si sono portati in zona Viale Romagna per la presenza di una donna che camminava lungo la strada statale che in quel momento presentava condizioni di scarsa visibilità notturna e un intenso traffico veicolare.

Gli agenti della Volante hanno localizzato la donna – una 65enne italiana – e hanno provveduto a metterla in sicurezza.

Agli operatori, ha raccontato essersi trovata in difficoltà dopo aver perso l’ultima corsa dell’autobus che l’avrebbe portata a casa e così si era incamminata a piedi verso la propria abitazione.

Visto l’orario notturno, il freddo e la difficoltà rappresentata dalla 65enne, gli agenti l’hanno riaccompagnata a casa per la gioia della donna che, sollevata, ha ringraziato i poliziotti per la grande sensibilità mostrata.