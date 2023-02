Città di Castello, Dominici: ''Lavori di manutenzione non più rinviabili per la pista di atletica Angiolo Monti''

Il consigliere provinciale della Lega Giovanni Dominici ha presentato una interrogazione per fare chiarezza sugli interventi di manutenzione e ristrutturazione pista di atletica “Angiolo Monti” di Città di Castello.

“In via Aldo Bologni – afferma il consigliere leghista - è presente l'impianto “Angiolo Monti”, in cui ci sono una pista di atletica in avanzato stato di deterioramento. Tale importante impianto sportivo vede ogni giorno allenarsi un atleta olimpionico, atleti professionisti in forza ai gruppi sportivi militari, atleti campioni italiani e medagliati a livello internazionale, numerosi atleti locali, studenti delle scuole tifernati di ogni ordine e grado e cittadini comuni. L'impianto, viene utilizzato anche da tutte le società sportive del territorio, in occasione della preparazione atletica che necessita ogni disciplina”.



Come ricorda Dominici “la pista di atletica è di competenza della Provincia di Perugia. In 25 anni dalla sua inaugurazione è stato fornito e mai rinnovato, un solo kit di attrezzature necessarie alle varie discipline dell’atletica leggera (gabbia lancio del disco e del martello, ostacoli, pedana salto con l’asta, pedana salto in alto, pedana lancio del peso, blocchi di partenza, pesi, dischi, martelli, giavellotti, aste) ormai vetusto. Solamente alcuni anni fa, sono stati fatti interventi di risanamento parziale dello stabile situato all'interno dell'impianto sportivo e non è mai stato effettuato il retopping della pista, completamente usurata e deteriorata”.



Da qui la necessità di presentare una interrogazione che sarà presentata in Consiglio Provinciale per sapere, chiede l'esponente della Lega, se è intenzione della Provincia di Perugia “attuare una serie di interventi per la ristrutturazione e il rifacimento della pista di atletica 'Angiolo Monti' e per quale motivo in tutti questi anni non si è mai intervenuti alla ristrutturazione della pista e alla fornitura delle attrezzature basilari ormai deteriorate da decenni”.