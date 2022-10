Città di Castello, ancora vandali in piazza delle Tabacchine

Ancora vandali in Piazza delle Tabacchine questa volta a essere presi di mira sono stati i piloni dissuasori di sosta in cemento, che servono affinchè le auto non parcheggino sopra il marciapiede o direttamente in piazza. Alcuni ignoti nella notte fra domenica e lunedì li ha spostati e fatti cadere lateralmente., rendendoli di fatto, non più utili.

A fotografare e filmare sono stati i residenti che, come sempre, si sono poi rivolti alle forze dell'ordine.

E non solo: fra chi ci vive cresce la richiesta di installare delle telecamere per la piazza.

''Questo è l'ennesimo danno – hanno detto i residenti - oltre i bordi delle balaustre delle scale, le scritte con lo spray e la pavimentazione che sta saltando grazie a ore e ore di salti con gli skateboard e gli scorribanda con carrello del supermercato, bambini che corrono sopra i resti archeologici (la colpa non è certo dei bimbi). Ma cosa si può dire? Non ci sono videocamere né tanto meno cartelli che vietino le rotelle o di non salire sugli scavi. La piazza è un bene di tutti e per questo va vissuta ma rispettata''.

L'area infatti, era stata presa di mira già diverse volte: l'anno scorso era stato aperto anche un estintore.