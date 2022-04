Città di Castello piange la scomparsa di Renzo Gavioli, “Il Modenese”

E' stato un pioniere delle carrozzerie, arrivato da Modena e ben presto è diventato tifernate d'adozione. La città piange la scomparsa di Rengo Gavioli “Il Modenese” a 96 anni, simbolo del rione Prato.

“Un tassello del mosaico di storia cittadina che scompare, una persona perbene, tifernate di adozione che lascia un segno importante nella comunità locale locale e nel rione Prato dove ha lavorato e vissuto per tanti anni assieme alla famiglia. La scomparsa di Renzo Gavioli, “Il Modenese”, oggi ci rende tutti tristi e ci spinge a ricordarlo per quello che ci lascia in eredità in termine di valori e testimonianza”.

Cosi’ il sindaco, Luca Secondi, a nome della giunta e del comune ricorda la scomparsa all’età di 96 anni di Renzo Gavioli, detto “il Modenese”, per la sua provenienza, essendo nato il 27 agosto 1926 a Mirandola in provincia di Modena, ma tifernate doc, artigiano e imprenditore sopraffino fondatore di una fra le più antiche “carrozzerie” nel rione Prato dove viveva amato da tutti. Trentenne, negli anni ’50 lasciò la sua terra di origine trasferendosi a Città di Castello dove, con un socio, anch’esso emiliano ed aprì la prima vera officina specializzata in lavori di carrozzeria dell’Alta Valle del Tevere.

In pochi anni l’attività decollò e la “Carrozzeria Modenese” diventò un nome di successo in Italia e all’estero, distinguendosi soprattutto per la costruzione di allestimenti speciali come Caravan, furgonature ad uso ufficio, mense e così via. Nel 2018 ha festeggiato sessanta anni di matrimonio, nozze di diamante, con Orlanda Sollevanti. Al cordoglio e condoglianze del sindaco si uniscono anche il Presidente del consiglio comunale, Luciano Bacchetta e l’ex consigliere comunale, Luigi Bartolini, amico di famiglia. Condoglianze anche dal Presidente del Rione Prato, Domenico Duchi.