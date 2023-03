Città di Castello, Petizione della Lega per armare la Polizia Municipale

“Siamo promotori di petizione per l’armamento della Polizia Municipale e l’intensificazione dei controlli negli orari serali dalle 19 alle una di notte” . Lo rendono noto il Capogruppo della Lega Città di Castello Valerio Mancini e il Segretario cittadino della Lega tifernate Giorgio Baglioni - nelle prossime settimane saremo nelle piazze di Città di Castello con i gazebo della Lega per raccogliere le firme dei cittadini a sostegno di questa iniziativa.

''Con la petizione chiediamo all’amministrazione comunale tifernate che gli agenti della Polizia Locale vengano dotati di armi e di altri dispositivi volti alla loro sicurezza e a quella della cittadinanza - sottolineano i leghisti - cosa che peraltro avviene già in molti comuni, anche limitrofi, e di incrementare la loro presenza sul territorio nelle fasce serali''.

''Dopo anni di battaglie portate avanti dalla Lega in Consiglio Comunale e puntualmente ignorate dalle amministrazioni già dalla scorsa consiliatura, - rimarcano i leghisti - auspichiamo che grazie alla volontà popolare espressa da questa petizione il Sindaco e la Giunta superino i tanti no ideologici che hanno imposto sino ad ora''.

''In considerazione di quanto riportato della Legge Regionale, il quale stabilisce che ‘Gli enti che, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono di non armare la polizia locale, non possono impiegare il personale in servizi di vigilanza esterna’ - spiegano Mancini e Baglioni - è fondamentale che gli agenti di Polizia Locale dispongano di armamento per poter svolgere la vigilanza esterna così da essere di supporto non solo alla cittadinanza, ma anche alle altre forze armate presenti sul territorio cittadino. La sicurezza è da sempre una priorità della Lega e questa nostra iniziativa nasce dall’esigenza, più volte manifestata dai nostri concittadini, di sentirsi maggiormente al sicuro - concludono - auspichiamo che dopo anni di richieste ignorate, stavolta il Sindaco e la Giunta tengano in considerazione le necessità espresse dalla nostra comunità”.