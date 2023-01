Città di Castello, primarie Pd: nasce il comitato Altotevere per Bonaccini segretario

Nasce il comitato Alto Tevere per Bonaccini segretario, promosso dai sindaci PD altotiberini e dai segretari dei Comuni di Umbertide e Pietralunga. “Un comitato – dichiarano i promotori del comitato per Bonaccini segretario in vista delle imminenti primarie del Pd – aperto alle adesioni di tutti gli iscritti e simpatizzanti, anche non iscritti, della mozione di riferimento. La volontà è quella di credere e valorizzare il buon governo, scevro dalla retorica politica che caratterizza questi ultimi tempi, mettendo al centro i temi del lavoro, della sanità e dell’ambiente, con particolare attenzione all’erogazione efficiente dei servizi essenziali a cittadini e famiglie e allo sviluppo delle infrastrutture strategiche del territorio dell’Alta Umbria. Una visione pragmatica che accomuna tutti gli amministratori coinvolti, sollecitati giornalmente dalle istanze che provengono dai propri cittadini”.