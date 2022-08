Città di Castello, la parata Walt Disney nelle vie e nelle piazze del centro storico

Giovedì 4 agosto i personaggi più amati dai bambini popoleranno il centro storico di Città di Castello per la parata Walt Disney, l’evento organizzato dal Consorzio Pro Centro con il patrocinio del Comune di Città di Castello nell’ambito del cartellone di “Estate in città” 2022. A partire dalle ore 21.00 oltre 30 figuranti sfileranno per vie e piazze dando vita a uno spettacolo allegro e divertente. Topolino, Minnie, Paperino faranno giocare e ballare genitori e figli in compagnia di principi e principesse, maghi e streghe. Nel mondo incantato che prenderà forma nel cuore della città ci sarà da ridere con Andrea Radicchi, il ventriloquo tifernate special guest della serata che si esibirà nei suoi celebri numeri con gli amici animali. “Una bella festa per le famiglie, un appuntamento inedito per incontrarsi e stare insieme in centro storico nello spirito degli eventi estivi che l’amministrazione comunale ha fortemente voluto per una città viva, che pulsa”, sottolinea l’assessorato al Commercio e al Turismo nel ringraziare il consorzio Pro Centro per la collaborazione alle iniziative di “Estate in città”. La serata di giovedì rinsalderà idealmente un legame con Walt Disney divenuto davvero stretto negli ultimi anni attraverso la rivista “Topolino”, che ha, prima, dedicato una storia a fumetti ambientata a Città di Castello al cinquecentenario di Raffaello e nell’ultimo numero in edicola ha dato ampio spazio al museo delle conchiglie Malakos, attraverso sette pagine a colori con foto, notizie e interviste ai protagonisti della collezione tifernate.