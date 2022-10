Città di Castello, Palio dell'Oca vinto da Roberto Giombetti

Si è svolta l’edizione 2022 autunnale della tradizionale “Festa della Mattonata”, la più antica rievocazione storica della città. L’onorificenza di “Cavaliere dell’Oca”, che ogni anno viene attribuita a cittadini che si siano distinti per particolari meriti nella valorizzazione e nella tutela della tradizione e dell’immagine della Mattonata, è stata assegnata quest’anno a Leopoldo Pacini, che da sempre collabora con la società rionale.

Il Palio dell’oca, tradizionale e festosa parodia popolare di altri ben più famosi tornei cavallereschi e momento culminante e finale della Festa, è stato vinto da Roberto Giombetti, che al termine di una estenuante serie di spareggi è riuscito ad avere la meglio su un agguerrito gruppo di avversari. Il Palio dell’Oca dei ragazzi è stato vinto dal giovane Pietro Sacerdoti Coen, da Bologna, trovatosi per caso per turismo, con i genitori, in Piazza delle Oche al momento delle iscrizioni al Palio: ha voluto provare e ha vinto. Il tradizionale Corteo storico in costume, accompagnato dalle bandiere, dalle chiarine e dai tamburi degli Sbandieratori di Subbiano, oltre ai numerosi figuranti della Società Rionale Mattonata, ha visto la graditissima partecipazione della Compagnia dei Balestrieri della nostra città. ''Per tutti l'appuntamento è per la Festa della Mattonata 2023 Estate – hanno ricordato - in programma a giugno, e per il Palio dell'Oca 2023, previsto come sempre per la prima domenica di ottobre''.