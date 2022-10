Città di Castello, Palio delle quattro porte di balestra manesca: vince Porta San Giacomo

Con il torneo di Porta San Florido si è concluso il Palio delle Quattro Porte di balestra manesca, organizzato e gestito dalla Compagnia dei Balestieri che, rinata nel 1992, ripropone una tradizione che affonda le sue radici nel passato e nella connotazione rinascimentale della città e come Palio della Balestra faceva da corollario alle Feste Floridiane, solitamente citato come “lo consueto Palio”.

Tiratori e tiratrici, danzatori e danzatrici, notabili, madonne e damigelle, cavalieri e paggetti ce l’hanno messa tutta per ripartire dopo un’interruzione di due anni causa pandemia e la soddisfazione di tutti è racchiusa nelle parole del presidente Francesco Izzo che, a conclusione dell’evento, così si è espresso: “Non ci siamo scoraggiati, siamo ripartiti grazie anche al sostegno dell’amministrazione e al supporto dell’assessore al turismo, Letizia Guerri. Grazie anche alla gente che ha seguito tutte le nostre esibizioni. Un applauso a tutti i presenti, alla squadra di Porta Santa Maria che ha vinto il Torneo, al balestriere di giornata messer Roberto Giudici che si riconferma anche come capo balestriere, alla squadra di Porta San Giacomo che si aggiudica il Palio, a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita delle nostre iniziative. E arrivederci a domenica 22 Gennaio presso il santuario della Madonna delle Grazie, in virtù della porta vincitrice, quando in occasione della celebrazione di San Sebastiano verranno assegnati i riconoscimenti ufficiali e si procederà all’investitura di nuovi balistari e nuove balistare.”